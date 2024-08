Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,80 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 23,80 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,68 EUR. Zuletzt wechselten 237.430 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,43 EUR. 2,65 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 28,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,895 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,59 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,82 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

