Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 19,95 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 19,95 EUR. Bei 19,99 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,69 EUR nach. Mit einem Wert von 19,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.426.966 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,90 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,53 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,36 Prozent zurück. Hier wurden 27.221,00 EUR gegenüber 28.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

