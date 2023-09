Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 19,92 EUR.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 19,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 490.110 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 16,09 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,35 EUR am 04.10.2022. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 12,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,53 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.221,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,36 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Telekom-Investment abgeworfen

RTL-Aktie freundlich: RTL verzichtet endgültig auf Einstieg bei Basketball-WM

Wie Experten die Deutsche Telekom-Aktie im August einstuften