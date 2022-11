Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag im Aufwind

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 19,69 EUR. Bei 19,70 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.418.760 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 19,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 0,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,29 EUR.

Am 29.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.593,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com