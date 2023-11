Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag auf rotem Terrain

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 21,24 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 21,24 EUR. Bei 21,13 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 898.837 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 12,87 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,83 EUR.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27.221,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.168,00 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

