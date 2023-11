Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 21,19 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 21,19 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,13 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,33 EUR. Zuletzt wechselten 340.615 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,66 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,83 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.221,00 EUR – eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.168,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

