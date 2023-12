Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 22,67 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,67 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 208.586 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,71 EUR.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.979,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

