Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 20,19 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 20,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.199.853 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,67 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,32 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 14,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,94 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.979,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.877,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

