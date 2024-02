Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 22,11 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 22,11 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 22,05 EUR. Bei 22,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.843.118 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,40 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Mit einem Zuwachs von 5,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,768 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umgesetzt.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

