Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 31,02 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 31,02 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,89 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 976.253 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,76 Prozent. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,74 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

