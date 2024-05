Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 21,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 21,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,56 EUR. Bei 21,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.647.271 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 17,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,873 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,27 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,26 Prozent auf 29,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,74 Mrd. EUR gelegen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

