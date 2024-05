Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 21,69 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,56 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.393.377 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,88 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,70 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,770 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,873 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 29,27 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 29,37 Mrd. EUR, gegenüber 29,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,26 Prozent präsentiert.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.05.2024 erwartet.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

