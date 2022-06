Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 08.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 19,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,01 EUR aus. Bei 19,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 359.997 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2022 auf bis zu 19,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,52 Prozent. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,04 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 11.08.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,54 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

