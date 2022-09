Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,88 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 18,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,98 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.159.767 Stück gehandelt.

Bei 19,39 EUR markierte der Titel am 04.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,47 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 30,51 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,70 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 26.593,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,52 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

T-Mobile-Aktie stärker: T-Mobile US trennt sich von Festnetzsegment - für einen Dollar

Nach Starlink-T-Mobile-Ankündigung: Stellt Apple morgen Satellitenkommunikation für das iPhone vor?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com