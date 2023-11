Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittag freundlich

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 21,26 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 21,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 918.782 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 8,09 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 12,95 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,83 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.168,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

