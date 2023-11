Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 21,16 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 21,16 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,16 EUR ein. Bei 21,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 230.096 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,29 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 12,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28.168,00 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

