Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 19,19 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.396.858 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,67 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,61 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 22.02.2024.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,59 EUR je Aktie.

