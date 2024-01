Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 22,49 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.035.459 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,95 EUR.

Am 09.11.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

