Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 22,32 EUR abwärts.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 22,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 22,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.295.927 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,11 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,95 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 27.556,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.979,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2025.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

