Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,18 EUR.

Mit einem Wert von 22,18 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,26 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 22,08 EUR. Bei 22,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.138.174 Stück.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 19,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,768 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,70 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 26.02.2025.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

