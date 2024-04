Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 22,09 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 22,09 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,02 EUR. Bisher wurden heute 2.807.992 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 5,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 19,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,866 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 29.369,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29.800,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester