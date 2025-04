Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 31,46 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 31,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 30,59 EUR. Bei 31,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.327.263 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 51,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 38,89 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

