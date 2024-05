Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 21,95 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 21,95 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,98 EUR aus. Mit einem Wert von 21,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.967.837 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gewinne von 6,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 15,71 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,873 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

