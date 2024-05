Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 21,68 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,68 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 127.695 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 7,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Abschläge von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,873 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,27 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 29,37 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,74 Mrd. EUR eingefahren.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2024 aus.

