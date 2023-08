Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 18,89 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 18,89 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,89 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.187.437 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 17,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 8,15 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,73 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.839,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom verdient

BT Group-Aktie etwas leichter: Telekom-Beteiligung BT Group erhält neue CEO