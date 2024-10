Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit roter Tendenz

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,56 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,56 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 588.526 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 27,02 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,73 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,00 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,858 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,93 EUR aus.

Deutsche Telekom gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

