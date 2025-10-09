Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gesucht

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 29,52 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 29,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 29,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,46 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.747.937 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,49 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 10,26 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

