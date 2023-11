Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,54 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 21,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,68 EUR. Bei 21,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 281.189 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 16,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,83 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 27.221,00 EUR, gegenüber 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,36 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

