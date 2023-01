Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 19,95 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,02 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,95 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.603.374 Aktien.

Am 10.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,88 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 25,94 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.877,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,60 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com