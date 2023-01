Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Dienstagnachmittag an

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 20,01 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.941.402 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 20,02 EUR markierte der Titel am 10.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,47 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 38,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.979,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 26.877,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,60 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

