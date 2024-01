Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 22,55 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,55 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,62 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.954.565 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,49 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,95 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,95 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 27.556,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.979,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

