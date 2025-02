Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag stärker

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 33,34 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,34 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.020.317 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 10.02.2025 markierte das Papier bei 33,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,48 Prozent wieder erreichen. Bei 20,73 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,82 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,898 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,50 Mrd. EUR – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,86 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Januar 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Telekom-Aktie angepasst

SpaceX und Apple integrieren Starlink: Satellitenverbindung für iPhones in Beta-Test

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste