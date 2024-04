Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 22,51 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 22,51 EUR. Bei 22,65 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,25 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.261.922 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 21,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,866 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 16.05.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

