Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 22,06 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 22,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.900.764 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 19,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,873 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,27 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 29,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

