Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 18,69 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 18,69 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,61 EUR. Bei 18,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 2.725.883 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,19 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,73 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.839,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

