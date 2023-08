Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 18,90 EUR.

Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 18,90 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,00 EUR zu. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,81 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,81 EUR. Bisher wurden heute 390.315 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 23,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 8,20 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,73 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 27.839,00 EUR, gegenüber 28.023,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,66 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ausblick: Deutsche Telekom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Was Analysten von der Deutsche Telekom-Aktie erwarten

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Deutsche Telekom-Investment eingefahren