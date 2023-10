Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 20,44 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 20,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.909.436 Stück.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 13,14 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 10.08.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

