Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittag auf rotes Terrain

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 19,15 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,95 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,39 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.290.183 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2022 auf bis zu 19,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,28 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 32,36 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,29 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 29.08.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.593,00 EUR.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

