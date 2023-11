Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag nahezu unbewegt

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 21,54 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 21,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,51 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.278.490 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,38 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Abschläge von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,17 Prozent auf 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.168,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom erreicht Erwartungen knapp

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 stärker