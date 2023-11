Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Deutsche Telekom im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,45 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,45 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,45 EUR nach. Bei 21,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.784.844 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,83 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2023 aus.

