Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 20,28 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,30 EUR an. Bei 19,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 2.618.317 Aktien.

Bei 20,30 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 14,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 40,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,94 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

