Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 22,45 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 22,45 EUR. Bei 22,61 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,42 EUR. Bei 22,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.654.151 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Am 08.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,59 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,95 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen