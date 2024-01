Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 22,57 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,57 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108.359 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2023 (18,50 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 18,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,95 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen