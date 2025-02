Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 33,74 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 33,74 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,77 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,35 EUR. Zuletzt wechselten 2.203.383 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 33,77 EUR markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,73 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 38,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,898 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent auf 28,50 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 26.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

