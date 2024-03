Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag nahezu unbewegt

Kurs der Deutsche Telekom

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 21,94 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,94 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,06 EUR an. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 21,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.316.283 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,40 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,65 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,768 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,07 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27.556,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.800,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 16.05.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

