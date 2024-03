Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,05 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 22,05 EUR. Bei 22,06 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 235.872 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 23,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 6,12 Prozent wieder erreichen. Am 09.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 16,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,768 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,07 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 29.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

