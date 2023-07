Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 19,45 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 19,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,33 EUR. Bei 19,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 643.196 Stück.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,87 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 10,82 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,85 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28.023,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

