Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 18,79 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 18,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,96 EUR. Bisher wurden heute 3.072.680 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Gewinne von 23,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,35 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,59 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 27.221,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.023,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

