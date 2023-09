Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 20,38 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 20,38 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 20,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 491.813 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,87 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,53 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.221,00 EUR – eine Minderung von 3,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.168,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,70 EUR je Aktie.

