Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 20,67 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 20,67 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,68 EUR. Bei 20,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.201.488 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 11,88 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 15,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,72 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.168,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.221,00 EUR.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

